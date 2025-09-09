Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 08:19

Мадуро объяснил «внезапный» вояж ВМФ США к Венесуэле

Мадуро: США отправили флот к берегам Венесуэлы из-за нефти и газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Причиной, по которой военный флот США приблизился к берегам Венесуэлы, являются исключительные природные богатства на территории страны. Об этом заявил президент южноамериканского государства Николас Мадуро.

Глава государства подчеркнул, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, которые значительно увеличились благодаря новым технологиям добычи. Он также напомнил о четвёртых в мире запасах газа и возможном лидерстве по золотым месторождениям.

«У нас четвёртые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они и послали туда свои корабли… Мы обладаем, возможно, самыми большими запасами золота в мире. И это ещё не всё! 30 млн га плодородной земли, вода», — рассказал он в интервью RT.

«Сейчас не время»: Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США
«Сейчас не время»: Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США

Напомним, Штаты направили боевой флот к венесуэльским берегам, что вызвало серьёзную тревогу среди стран Латинской Америки. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью борьбы с наркокартелями в Карибском бассейне.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar