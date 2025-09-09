Мадуро объяснил «внезапный» вояж ВМФ США к Венесуэле

Причиной, по которой военный флот США приблизился к берегам Венесуэлы, являются исключительные природные богатства на территории страны. Об этом заявил президент южноамериканского государства Николас Мадуро.

Глава государства подчеркнул, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, которые значительно увеличились благодаря новым технологиям добычи. Он также напомнил о четвёртых в мире запасах газа и возможном лидерстве по золотым месторождениям.

«У нас четвёртые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они и послали туда свои корабли… Мы обладаем, возможно, самыми большими запасами золота в мире. И это ещё не всё! 30 млн га плодородной земли, вода», — рассказал он в интервью RT.