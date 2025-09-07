«Сейчас не время»: Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Соединённые Штаты сосредоточиться на борьбе с внутренней преступностью вместо внешних конфликтов. Такое заявление он сделал в социальной сети X, комментируя операцию американских военных против наркотрафика в Карибском море.

«Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей», — написал он.