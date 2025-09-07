«Сейчас не время»: Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Соединённые Штаты сосредоточиться на борьбе с внутренней преступностью вместо внешних конфликтов. Такое заявление он сделал в социальной сети X, комментируя операцию американских военных против наркотрафика в Карибском море.
«Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей», — написал он.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американским флотом судна, перевозившего наркотики через акваторию Карибского моря. При этом в Вашингтоне утверждают, что корабль вышел из венесуэльского порта. В Каракасе заявили, что сообщения Белого дома на этот счёт вызывают сомнения.