7 сентября, 19:23

«Сейчас не время»: Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США

Макгрегор: США должны воевать не с Венесуэлой, а с преступностью в своей стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Соединённые Штаты сосредоточиться на борьбе с внутренней преступностью вместо внешних конфликтов. Такое заявление он сделал в социальной сети X, комментируя операцию американских военных против наркотрафика в Карибском море.

«Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей», — написал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американским флотом судна, перевозившего наркотики через акваторию Карибского моря. При этом в Вашингтоне утверждают, что корабль вышел из венесуэльского порта. В Каракасе заявили, что сообщения Белого дома на этот счёт вызывают сомнения.

