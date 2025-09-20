Интервидение
20 сентября, 11:29

МИД РФ обвинил Запад и Сеул в провокациях в отношении ядерной программы Ирана

Россия обвинила европейские страны в провокационных действиях, ведущих к эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя голосование в Совете Безопасности ООН.

«Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД и находящегося под их влиянием южнокорейского председательства в СБ ООН. Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы», подчеркнули в российском дипведомстве.

В заявлении министерства, напомнили, что накануне в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции, представленному Южной Кореей. Документ был разработан по обращению Великобритании, Германии и Франции от 28 августа, в котором Тегеран обвинялся в неисполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

На днях состоялось заседание СБ ООН, на котором в очередной раз была заблокирована резолюция с призывом без предварительных условий освободить всех заложников в Секторе Газа, а также отменить поставки гуманитарной помощи в анклав. Инициативу заблокировали Соединённые Штаты, использовав право вето.

