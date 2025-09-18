США в шестой раз наложили вето на резолюцию СБ ООН по Газе

На юбилейном 10 000-м заседании Совета Безопасности ООН Соединённые Штаты в очередной раз заблокировали резолюцию, касающуюся сектора Газа. Это уже шестое американское вето по данной теме за последние два года.

Штаты оказались единственной страной, выступившей против документа. Все остальные члены Совбеза, включая постоянных участников Россию, Китай, Великобританию и Францию, поддержали резолюцию.

Текст был подготовлен десятью непостоянными членами органа — Алжиром, Данией, Грецией, Гайаной, Пакистаном, Панамой, Республикой Корея, Сьерра-Леоне, Словенией и Сомали. В резолюции содержались требования «немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников», а также призыв к Израилю снять ограничения на поставки гуманитарной помощи в Газу.