Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 19:57

США в шестой раз наложили вето на резолюцию СБ ООН по Газе

СБ ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

СБ ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

На юбилейном 10 000-м заседании Совета Безопасности ООН Соединённые Штаты в очередной раз заблокировали резолюцию, касающуюся сектора Газа. Это уже шестое американское вето по данной теме за последние два года.

Штаты оказались единственной страной, выступившей против документа. Все остальные члены Совбеза, включая постоянных участников Россию, Китай, Великобританию и Францию, поддержали резолюцию.

Текст был подготовлен десятью непостоянными членами органа — Алжиром, Данией, Грецией, Гайаной, Пакистаном, Панамой, Республикой Корея, Сьерра-Леоне, Словенией и Сомали. В резолюции содержались требования «немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников», а также призыв к Израилю снять ограничения на поставки гуманитарной помощи в Газу.

Около 50 россиян эвакуировали из сектора Газа в Иорданию
Около 50 россиян эвакуировали из сектора Газа в Иорданию

Ранее Организация Объединённых Наций квалифицировала действия израильских вооружённых сил в Газе как геноцид. В ответ на это израильское министерство иностранных дел резко осудило выводы международной комиссии, утверждая, что отчёт является предвзятым и опирается на информацию, предоставленную пропагандистскими структурами ХАМАС.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • ООН
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar