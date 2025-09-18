Около 50 россиян эвакуировали из сектора Газа в Иорданию
Российские дипломаты организовали эвакуацию соотечественников из опасного района сектора Газа в Иорданию. Об успешной операции сообщили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.
«17 сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа», — рассказала пресс-секретарь дипломатической миссии Алия Зарипова РИА «Новости». По её словам, представительство обеспечило весь необходимый процесс для безопасного пересечения границы.
Ранее ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. Израильское внешнеполитическое ведомство выступило с резкой критикой отчёта международной комиссии, назвав его содержание необъективным и основанным на данных, предоставленных пропагандистским аппаратом ХАМАС.