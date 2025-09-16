ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида

Специальная независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях официально признала действия израильских властей в секторе Газа актом геноцида. Соответствующий вывод содержится в опубликованном докладе организации.

«Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путём введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», — говорится в докладе.

Комиссия установила, что Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, применяя беспрецедентные по жестокости методы со времён 1948 года. В докладе подчёркивается, что военные и политические лидеры страны, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, непосредственно подстрекали к этим действиям. В ООН обвинили Тель-Авив в неспособности предотвратить геноцид, а международное сообщество призвали использовать все доступные инструменты для прекращения операций ЦАХАЛ в Газе.