Йемен обвинил хуситов в производстве химоружия при поддержке Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Движение «Ансар Аллах» создало на подконтрольной территории завод по производству химического оружия при непосредственном участии иранских экспертов. Об этом заявил министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни.
«Террористическое ополчение хуситов создало завод по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских экспертов», — сказал он в интервью эмиратскому изданию The National.
По словам аль-Ирьяни, Иран якобы недавно осуществил контрабанду токсичных газов и компонентов для производства химического оружия на территории, находящиеся под его контролем. Министр охарактеризовал действия хуситов как «чрезвычайно опасное обострение» и «грубое попрание международного права и Конвенции о запрещении химического оружия». В связи с этим представитель правительства Йемена обратился к Совету Безопасности ООН с призывом к «незамедлительным и эффективным шагам».
По данным издания, для создания химического оружия йеменским повстанцам потребовались бы специализированное оборудование и промышленные компоненты. При этом сами химикаты, необходимые для производства оружия массового поражения, часто применяются в сельском хозяйстве или промышленности на законных основаниях.
Ранее стало известно о гибели премьер-министра Йемена. Ахмед Галеб ар-Рахави, глава правительства Йемена, сформированного движением «Ансар Алла», погиб при ударе ВВС Израиля по Сане.