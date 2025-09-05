Йемен обвинил хуситов в производстве химоружия при поддержке Ирана

«Террористическое ополчение хуситов создало завод по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских экспертов», — сказал он в интервью эмиратскому изданию The National .

По словам аль-Ирьяни, Иран якобы недавно осуществил контрабанду токсичных газов и компонентов для производства химического оружия на территории, находящиеся под его контролем. Министр охарактеризовал действия хуситов как «чрезвычайно опасное обострение» и «грубое попрание международного права и Конвенции о запрещении химического оружия». В связи с этим представитель правительства Йемена обратился к Совету Безопасности ООН с призывом к «незамедлительным и эффективным шагам».