Гросси провёл интенсивные консультации с Аракчи по ядерной программе Ирана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о проведении переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в рамках работы Генассамблеи ООН. Обсуждение касалось текущего состояния и перспектив иранской ядерной программы.

«В кулуарах Генассамблеи ООН продолжаются интенсивные консультации с министром иностранных дел Аббасом Аракчи по поводу ядерной программы Ирана», — написал он в соцсети X.

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ из-за голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана. В сообщении указали, что решение возникло «из-за действий европейских стран». Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и проекты по урегулированию этого вопроса, из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено.