«Сокровищница информации»: Иран получил секретные данные об израильских ядерных объектах

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о получении информации об израильских ядерных и военных центрах. По его словам, иранской разведке удалось заполучить «сокровищницу» из миллионов страниц документов, содержащих данные о текущих и предыдущих оружейных проектах Израиля.

В интервью агентству Tasnim Хатиб уточнил, что полученные материалы включают информацию о проектах модернизации ядерного оружия, совместных проектах с США и европейскими странами, а также полные сведения об административной структуре и персонале, задействованном в разработке ядерного оружия. Были получены персональные данные 189 израильских специалистов ядерной и военной сфер.

Министр отметил, что многие израильтяне сотрудничали с иранской разведкой добровольно либо из материальных соображений, либо из-за негативного отношения к премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Полученная информация уже была использована для нанесения ударов по секретным объектам двойного назначения во время 12-дневного конфликта в июне.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не имеет намерений разрабатывать ядерное оружие и не испытывает в нём необходимости. По его словам, Иран достиг значительных успехов в обогащении урана, однако не собирается доводить этот процесс до уровня, который позволил бы создать ядерный арсенал.