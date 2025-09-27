Иран предоставил России территорию под строительство железной дороги

Иран передал российской компании участок протяжённостью 34 километра для начала строительства железнодорожной линии Решт-Астара. Данное заявление сделала министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег, передаёт телеканал CNN.

Министр уточнила, что примерно половина из 162 километров запланированного пути уже приобретена под строительство. Она отметила, что первоначально процесс выкупа земель шёл очень долго и сопряжён с трудностями. При этом Иран намерен завершить данный процесс к марту 2026 года.

Проект реализуется в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг», соглашение о котором было заключено Москвой и Тегераном в 2023 году. Участок дороги обеспечит сквозное железнодорожное сообщение с портами Персидского залива. Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда евро. Согласно достигнутым договорённостям, Россия и Иран будут совместно финансировать проектирование и строительство объекта. Стороны также организуют совместные поставки необходимых для реализации проекта товаров и услуг.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Иран союзником и партнёром России. Помимо этого, в этот список вошли Китай и КНДР. Кремль рассматривает их как надёжных партнёров в текущих условиях геополитического давления со стороны западных стран.