Путин передал послание верховному лидеру Ирана через Пезешкиана
Путин в начале встречи с Пезешкианом попросил его передать привет Хаменеи
Российский лидер Владимир Путин попросил президента Ирана Масуда Пезешкиана передать привет и наилучшие пожелания верховному лидеру страны Али Хаменеи во время встречи на полях саммита ШОС в Китае. Глава государства в ходе беседы отметил особый характер отношений между Россией и Ираном.
«Рад нашей новой встрече. В начале беседы прошу передать привет и наилучшие пожелания верховному руководителю Ирана, господину Хаменеи», — сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул многоплановый характер российско-иранских связей и напомнил, что в январе в ходе визита президента Ирана в Москву был подписан обновлённый межгосударственный договор, который вывел отношения двух стран на новый уровень.
Ранее в ходе саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин провёл закрытую двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Переговоры прошли в резиденции российского лидера в отеле Ritz-Carlton после официальных мероприятий на площадке «ШОС плюс». На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений Москвы и Тегерана.