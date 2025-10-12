Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 17:33

Радикалов ХАМАС обвинили в попытке взять Газу под контроль и свести счёты с «предателями»

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Палестинское движение ХАМАС пытается взять под контроль сектор Газа после того, как было условлено о прекращении огня с Израилем. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на опрошенных местных жителей.

«По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times... группировка боевиков быстро продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счёты», подчёркивается в публикации.

Автор статьи утверждает, что ХАМАС организовал контрольно-пропускные пункты и тщательно проверяет местное население, пытаясь вычислить лиц, сотрудничавших с израильской стороной.

ХАМАС бойкотирует церемонию подписания соглашения о мире в Газе
ХАМАС бойкотирует церемонию подписания соглашения о мире в Газе

Напомним, что палестинское движение ХАМАС заявляло о готовности начать освобождать заложников утром 13 октября. Взамен Израиль должен будет отдать примерно две тысячи палестинских заключённых. В тот же день в Египте состоится саммит по урегулированию конфликта в Газе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar