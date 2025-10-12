Радикалов ХАМАС обвинили в попытке взять Газу под контроль и свести счёты с «предателями»

Палестинское движение ХАМАС пытается взять под контроль сектор Газа после того, как было условлено о прекращении огня с Израилем. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на опрошенных местных жителей.

«По словам жителей Газы, опрошенных Financial Times... группировка боевиков быстро продвигается по Газе, чтобы восстановить свой контроль и свести счёты», — подчёркивается в публикации.

Автор статьи утверждает, что ХАМАС организовал контрольно-пропускные пункты и тщательно проверяет местное население, пытаясь вычислить лиц, сотрудничавших с израильской стороной.

Напомним, что палестинское движение ХАМАС заявляло о готовности начать освобождать заложников утром 13 октября. Взамен Израиль должен будет отдать примерно две тысячи палестинских заключённых. В тот же день в Египте состоится саммит по урегулированию конфликта в Газе.