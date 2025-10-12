ХАМАС бойкотирует церемонию подписания соглашения о мире в Газе

Палестинское движение ХАМАС отказалось участвовать в подписании соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом, как передаёт Le Figaro, заявил член политбюро группировки Хусам Бадран.

Как заявил представитель движения, ХАМАС рассматривает Катар, Египет и Турцию в качестве основных посредников на переговорах о мирном урегулировании.