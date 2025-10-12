Валдайский форум
Регион
12 октября, 04:14

ХАМАС бойкотирует церемонию подписания соглашения о мире в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Menno van der Haven

Палестинское движение ХАМАС отказалось участвовать в подписании соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом, как передаёт Le Figaro, заявил член политбюро группировки Хусам Бадран.

Как заявил представитель движения, ХАМАС рассматривает Катар, Египет и Турцию в качестве основных посредников на переговорах о мирном урегулировании.

Уиткофф заявил, что посетил Газу для контроля за соблюдением Израилем перемирия
Ранее в окрестностях Шарм-эш-Шейха произошла авария с участием членов катарской дипломатической миссии, задействованной в переговорах по разрешению конфликта в секторе Газа. В результате ДТП три дипломата погибли, ещё двое получили серьёзные травмы и находятся в реанимации. Напомним, в Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. В переговорах будут участвовать лидеры свыше 20 стран, включая президента США Дональда Трампа. Кроме того, на встрече будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Алена Пенчугина
