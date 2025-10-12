Валдайский форум
11 октября, 23:17

Стармер и Гутерриш примут участие в саммите по Газе в Египте

Обложка © X / António Guterres / Keir Starmer

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в международном саммите, который состоится 13 октября в Шарм-эш-Шейхе. Главной темой встречи станет подписание соглашения о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС.

По данным издания Telegraph, Стармер намерен вылететь в Египет для участия в переговорах вместе с другими главами государств. В своём выступлении он подчеркнёт роль президента США Дональда Трампа в продвижении инициативы по урегулированию ситуации в Газе. В канцелярии генерального секретаря ООН подтвердили, что Гутерриш также отправится в Египет.

Напомним, саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа запланирован на 13 октября, встреча состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Председателями выступят президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер США Дональд Трамп. В переговорах будут участвовать лидеры свыше 20 стран.

