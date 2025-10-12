Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 23:06

Уиткофф заявил, что посетил Газу для контроля за соблюдением Израилем перемирия

Обложка © X / Special Envoy Steve Witkoff

Обложка © X / Special Envoy Steve Witkoff

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что вместе с адмиралом Брэдом Купером и советником Джаредом Кушнером посетил сектор Газа. Цель поездки — убедиться, что Израиль выполняет первый этап соглашения о прекращении огня. Об этом он сообщил в соцсети X.

Уиткофф отметил, что делегация получила детальные сведения о положении в регионе: обсуждались вопросы безопасности, распределения гуманитарной помощи и действий, направленных на снижение риска возобновления боевых столкновений.

СМИ узнали о тайном сотрудничестве Израиля с арабскими странами в области безопасности
СМИ узнали о тайном сотрудничестве Израиля с арабскими странами в области безопасности

Напомним, палестинское движение ХАМАС заявило, что планирует начать отпускать заложников утром 13 октября. Израиль со своей стороны должен будет отпустить примерно две тысячи палестинских заключённых. В тот же день, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдёт саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Председателями встречи выступят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидер США Дональда Трампа, а всего в переговорах будут участвовать более 20 стран.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar