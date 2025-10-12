Уиткофф заявил, что посетил Газу для контроля за соблюдением Израилем перемирия

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что вместе с адмиралом Брэдом Купером и советником Джаредом Кушнером посетил сектор Газа. Цель поездки — убедиться, что Израиль выполняет первый этап соглашения о прекращении огня. Об этом он сообщил в соцсети X.

Уиткофф отметил, что делегация получила детальные сведения о положении в регионе: обсуждались вопросы безопасности, распределения гуманитарной помощи и действий, направленных на снижение риска возобновления боевых столкновений.

Напомним, палестинское движение ХАМАС заявило, что планирует начать отпускать заложников утром 13 октября. Израиль со своей стороны должен будет отпустить примерно две тысячи палестинских заключённых. В тот же день, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдёт саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Председателями встречи выступят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидер США Дональда Трампа, а всего в переговорах будут участвовать более 20 стран.