12 октября, 03:57

Три катарских дипломата погибли в аварии у Шарм-эш-Шейха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

В окрестностях Шарм-эш-Шейха произошла авария с участием членов катарской дипломатической миссии, задействованной в переговорах по разрешению конфликта в секторе Газа. В результате ДТП три дипломата погибли, ещё двое получили серьёзные травмы и находятся в реанимации, сообщает Al Arabiya.

Инцидент был зафиксирован в районе конференц-центра города, однако позднее источники уточнили, что столкновение произошло примерно в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха, когда кортеж двигался из Каира.

Согласно данным портала Masrawy, автомобиль сопровождал премьер-министра и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, который выступал посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

СМИ узнали о тайном сотрудничестве Израиля с арабскими странами в области безопасности

Напомним, в Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. В переговорах будут участвовать лидеры свыше 20 стран, включая президента США Дональда Трампа. Кроме того, на встрече будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также президент Франции Эмманюэль Макрон.

