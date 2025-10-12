Три катарских дипломата погибли в аварии у Шарм-эш-Шейха

В окрестностях Шарм-эш-Шейха произошла авария с участием членов катарской дипломатической миссии, задействованной в переговорах по разрешению конфликта в секторе Газа. В результате ДТП три дипломата погибли, ещё двое получили серьёзные травмы и находятся в реанимации, сообщает Al Arabiya.

Инцидент был зафиксирован в районе конференц-центра города, однако позднее источники уточнили, что столкновение произошло примерно в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха, когда кортеж двигался из Каира.

Согласно данным портала Masrawy, автомобиль сопровождал премьер-министра и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, который выступал посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС.