11 октября, 18:41

Макрон прилетит в Египет для участия в церемонии заключения соглашения по Газе

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gints Ivuskans

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить Египет для участия в церемонии, посвящённой заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на официальные источники в Елисейском дворце.

«Глава государства выразит полную поддержку реализации соглашения, которое знаменует первую фазу мирного плана», — говорится в сообщении администрации Макрона.

В Елисейском дворце подчеркнули, что визит проходит в рамках французско-саудовской мирной инициативы по палестинскому вопросу, начало которой было положено на сентябрьской конференции по ближневосточному урегулированию в Нью-Йорке. При этом, как отмечает издание Les Echos, международная поездка президента происходит в трудный период. Отъезд Макрона может осложнить усилия по преодолению политического кризиса во Франции, особенно в контексте работы недавно назначенного премьер-министра Себастьена Лекорню.

Более того, во время масштабной демонстрации, которая прошла по центральным улицам Парижа, участники акции требовали, чтобы Макрон немедленно ушёл с поста президента. Также они настаивали на выходе Франции из Европейского союза и военного блока НАТО.

В США подтвердили, что американских солдат в Газе не будет
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своём намерении посетить сектор Газа после заключения соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что после достижения договорённостей о прекращении огня не должно быть пути назад к эскалации.

Юлия Сафиулина
