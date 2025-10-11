Валдайский форум
11 октября, 14:46

В США подтвердили, что американских солдат в Газе не будет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Американские войска не будут направлены в сектор Газа в рамках постконфликтного урегулирования. Вместо этого создаётся Центр гражданско-военной координации для стабилизации ситуации после прекращения огня. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

«Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это великое дело будет сделано без присутствия американских войск в Газе», — написал он.

Купер только что вернулся из Газы и доложил о прогрессе в создании Центра гражданско-военной координации, который будет управлять мерами по стабилизации региона после прекращения огня. Центр призван координировать гуманитарные и восстановительные действия без непосредственного участия американских солдат.

Трамп заявил о согласии Израиля на линию отвода войск в Газе и назвал условия прекращения огня
Трамп заявил о согласии Израиля на линию отвода войск в Газе и назвал условия прекращения огня

Ранее сообщалось, что военный контингент США начал прибывать в Израиль для создания гражданско-военного координационного центра. На территории страны будет дислоцировано около 200 американских военнослужащих. Их задачи включают контроль за соблюдением гуманитарных и логистических положений соглашений о прекращении боевых действий в секторе Газа, содействие доставке помощи и мониторинг создания гражданского управления в регионе.

