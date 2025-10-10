Валдайский форум
10 октября, 19:42

Американские войска начали прибывать в Израиль для контроля за прекращением огня в Газе

CNN: Военные США начали прибывать в Израиль для контроля за прекращением огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военный контингент США начал прибывать в Израиль в рамках формирования гражданско-военного координационного центра, который будет следить за соблюдением договорённостей о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом передаёт телеканал CNN, ссылаясь на источник в Министерстве войны Соединённых Штатов.

Утверждается, что на территории еврейского государства будет дислоцировано порядка 200 американских военных. Их ключевая задача — контроль за соблюдением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечение безопасности. Также военнослужащие ВС США будут привлечены к мониторингу усилий по созданию гражданского управления в секторе Газа.

Часть военных была переброшена из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований Соединённых Штатов. Полное развёртывание контингента ожидается к воскресенью. В Минобороны США отметили, что создание центра в настоящее время находится на начальной стадии, этот процесс займёт несколько недель.

Путин считает, что план Трампа по Газе может стать историческим событием
Путин считает, что план Трампа по Газе может стать историческим событием

Напомним, в пятницу, 10 октября, вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Как уточнили в Армии обороны Израиля, это произошло в 12:00 по московскому времени. Силы ЦАХАЛ начали перемещение на новые согласованные рубежи. До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на предложенную США линию отвода войск в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС также заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США.

Виталий Приходько
