Американские войска начали прибывать в Израиль для контроля за прекращением огня в Газе

Военный контингент США начал прибывать в Израиль в рамках формирования гражданско-военного координационного центра, который будет следить за соблюдением договорённостей о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом передаёт телеканал CNN, ссылаясь на источник в Министерстве войны Соединённых Штатов.

Утверждается, что на территории еврейского государства будет дислоцировано порядка 200 американских военных. Их ключевая задача — контроль за соблюдением гуманитарных и логистических положений сделки, содействие доставке помощи и обеспечение безопасности. Также военнослужащие ВС США будут привлечены к мониторингу усилий по созданию гражданского управления в секторе Газа.

Часть военных была переброшена из стран Ближнего Востока, где они уже находились, другие — из командований Соединённых Штатов. Полное развёртывание контингента ожидается к воскресенью. В Минобороны США отметили, что создание центра в настоящее время находится на начальной стадии, этот процесс займёт несколько недель.