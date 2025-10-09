Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 18:54

ХАМАС заявил о гарантиях посредников о завершении войны в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США. Главное обещание – военный конфликт в секторе Газа окончательно прекращён.

«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — заявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

Он добавил, что по условиям соглашения Израиль освободит 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, и около 1700 других, задержанных после 7 октября 2023 года.
«Жить там невозможно»: Трамп пообещал восстановить Газу после мирного соглашения
«Жить там невозможно»: Трамп пообещал восстановить Газу после мирного соглашения

Напомним, что Израиль отказался возвращать тела лидеров ХАМАС даже после перемирия в Газе. Предполагается, что Израиль может использовать тело убитого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара как «разменную монету» в переговорах об обмене пленными. Ради подписания мирного договора по урегулированию конфликта в Газе в Египет собирается прилететь президент США Дональд Трамп.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar