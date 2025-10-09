ХАМАС заявил о гарантиях посредников о завершении войны в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США. Главное обещание – военный конфликт в секторе Газа окончательно прекращён.

«Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена», — заявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.

Он добавил, что по условиям соглашения Израиль освободит 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, и около 1700 других, задержанных после 7 октября 2023 года.