Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 17:56

«Жить там невозможно»: Трамп пообещал восстановить Газу после мирного соглашения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Соединённые Штаты планируют участвовать в восстановлении сектора Газа после подписания мирного соглашения. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров.

Американский лидер отметил, что текущие условия в палестинском анклаве непригодны для нормальной жизни людей. Он выразил уверенность, что при международной поддержке регион сможет стать комфортным для проживания. Трамп также сообщил о создании специального совета мира, который займётся координацией восстановительных работ.

«Мы создадим условия, пригодные для жизни людей — сейчас в Газе жить невозможно», — сказал Трамп.

В интервью Fox News президент добавил, что страны Ближнего Востока демонстрируют неожиданную сплочённость в этом вопросе. По его словам, даже скромных финансовых вложений от богатых государств региона будет достаточно для реализации масштабных проектов. Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы внести свой вклад в восстановление Газы.

Путин заявил, что РФ почти сразу поддержала инициативу Трампа по сектору Газа
Путин заявил, что РФ почти сразу поддержала инициативу Трампа по сектору Газа

Напомним, что режим прекращения огня между израильской стороной и радикальным палестинским движением ХАМАС вступил в силу на территории сектора Газа. Этот шаг стал результатом напряжённых дипломатических усилий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar