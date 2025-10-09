Валдайский форум
Путин заявил, что РФ почти сразу поддержала инициативу Трампа по сектору Газа

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва почти сразу поддержала инициативу американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом он заявил на саммите «Россия – Центральная Азия».

«Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала», — сказал он.

Стала известна реакция Нетаньяху на поддержку Трампом позиции ХАМАС по сектору Газа
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что израильская сторона дала согласие на предложенную Вашингтоном линию отвода сил в секторе Газа. По его словам, для вступления перемирия в силу требуется подтверждение от палестинского движения ХАМАС. Трамп отметил, что линия отвода сил была согласована с Израилем и направлена в ХАМАС для рассмотрения.

Милена Скрипальщикова
