Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу

Этот шаг стал результатом напряжённых дипломатических усилий. Как ранее сообщал источник, близкий к агентству Reuters, достигнутые договоренности предусматривают четкий график действий обеих сторон. В частности, ХАМАС обязался в течение следующих 72 часов освободить и передать израильским властям всех оставшихся у них заложников. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна инициировать частичный вывод своих подразделений из анклава в течение ближайших суток.