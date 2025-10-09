Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу
Согласно информации, распространенной порталом Ynet, долгожданный режим прекращения огня между израильской стороной и радикальным палестинским движением ХАМАС вступил в силу на территории сектора Газа.
Этот шаг стал результатом напряжённых дипломатических усилий. Как ранее сообщал источник, близкий к агентству Reuters, достигнутые договоренности предусматривают четкий график действий обеих сторон. В частности, ХАМАС обязался в течение следующих 72 часов освободить и передать израильским властям всех оставшихся у них заложников. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна инициировать частичный вывод своих подразделений из анклава в течение ближайших суток.
Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках этого договора ХАМАС обязуется освободить всех выживших заложников. Лидеры движения также призвали следить за тем, как Израиль выполняет свои обязательства по Газе. Это решение уже поддержали в ООН.
