Генсек ООН Гутерриш поддержал мирные договорённости Израиля и ХАМАС
Антониу Гутерреш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заключённые договорённости между Израилем и ХАМАС, назвав их «важным шагом к миру». Всемирная организация готова активно подключиться к реализации соглашения и расширить гуманитарную помощь жителям Газы.
«Я приветствую объявление о заключении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, основанного на предложении, выдвинутом президентом Дональдом Трампом», – заявил Гутерриш.
Он подчеркнул, что ООН намерена содействовать выполнению договорённостей и продвигать усилия по восстановлению региона. Глава организации призвал стороны воспользоваться шансом, чтобы наконец перейти к долгожданному политическому урегулированию.
«Ставки как никогда высоки», – отметил он, добавив, что именно сейчас есть возможность положить начало решению о создании двух государств, где израильтяне и палестинцы смогут жить в мире и безопасности.
Гутерриш также поблагодарил США, Катар, Турцию и Египет за посредничество в достижении соглашения, подчеркнув, что без их участия «мирный диалог был бы невозможен».
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного договора между Израилем и ХАМАС. В документе предусмотрено освобождение заложников и постепенный вывод израильских войск из сектора Газа. Сам президент США назвал этот день «великим моментом для Израиля, арабского мира и всего человечества».
