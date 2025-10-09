Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 00:12

ХАМАС призвал следить за выполнением Израилем обязательств по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Палестинское движение ХАМАС обратилось к руководству арабских и исламских стран с просьбой следить за тем, чтобы Израиль выполнил свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале движения.

«Просим президента [США Дональда] Трампа, государства — гаранты выполнения соглашения, а также арабские и исламские страны обязать израильскую сторону соблюдать все свои обязательства в рамках сделки и не допустить задержек в этом вопросе», — указано в сообщении.

ХАМАС также подтвердил, что не откажется от прав палестинского народа на свободу, независимость и самоопределение. Там подчеркнули, что жертвы их народа не будут напрасными.

В рамках соглашения с Израилем по сектору Газа ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников. Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали в Египте первый этап соглашения по урегулированию конфликта.

Трамп: Ближайшие 48 часов станут решающими в вопросе Израиля и ХАМАС по Газе
Трамп: Ближайшие 48 часов станут решающими в вопросе Израиля и ХАМАС по Газе

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar