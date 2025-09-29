Интервидение
29 сентября, 03:52

Депутат Гаврилов: Работодатели обязаны регулярно индексировать зарплату

Обложка © Life.ru

Работодатели в России должны регулярно повышать заработную плату своих сотрудников с учётом уровня инфляции и других экономических показателей. Об этом во время общения с ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что регулярное повышение заработной платы является обязательной процедурой, и в случае её отсутствия работник имеет право обратиться в компетентные органы для защиты своих прав.

«При выявлении нарушений может последовать штраф, а также предписание устранить проблему. Эти меры работают: работодатели предпочитают устранить нарушение до того, как дело дойдёт до суда», — отметил Гаврилов.

В случае судебного разбирательства, если будет установлено, что индексация заработной платы не проводилась, суд обяжет работодателя выплатить сотруднику компенсацию в размере разницы между фактически выплаченной зарплатой и суммой, которая должна была быть выплачена с учетом индексации, а также начислить проценты за задержку выплаты.

Напомним, что с 1 октября отдельные категории бюджетников и сотрудников силовых структур получат повышение заработной платы со средним индексом 7,6%. Конкретная сумма прибавки будет зависеть от структуры доходы каждого работника. Об этом и других важных финансовых изменениях, вступающих в силу в следующем месяце, читайте в материале Life.ru.

