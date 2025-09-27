Экономист объяснил, чем повышение МРОТ обернётся для россиян и бюджета

Повышение минимального размера оплаты труда, которое вступит в силу с 1 января 2026 года, затронет миллионы граждан и приведёт к росту штрафов, отметил в беседе с «Постньюс» экономист Александр Разуваев.

«А вообще, это редко, конечно, но бывает, что в некоторых компаниях, особенно государственных, после повышения МРОТ увеличивают зарплату сотрудникам», — сказал он.

Экономист напомнил, что в России многие штрафы рассчитываются исходя из величины МРОТ, поэтому их размер автоматически вырастет вместе с увеличением минималки.

Ранее сообщалось, что с 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 20% и составит 27 093 рубля. Для сравнения, в 2025 году федеральный МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей.