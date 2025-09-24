МРОТ вырастет более чем на 20%

В России минимальный размер оплаты труда будет увеличен сразу на 20% с 2026 года, а именно — достигнет отметки в 27 093 рубля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами правительства.

«В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — уточнил он.

Ранее Life.ru писал, что Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по уровню гендерного разрыва в оплате труда. Согласно исследованию, ситуация с гендерным неравенством в заработной плате наиболее выражена в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. На втором месте расположилась Индия с показателем 30,41%, а Россия замкнула тройку с разрывом в 30,36%.