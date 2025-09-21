Названы страны с самым большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин

Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по уровню гендерного разрыва в оплате труда. Об этом говорят результаты исследования РИА «Новости», основанного на анализе данных национальных статистических служб.

Согласно полученным данным, ситуация с гендерным неравенством в заработной плате наиболее выражена в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. На втором месте расположилась Индия с показателем 30,41%, а Россия замкнула тройку с разрывом в 30,36%.

Значительный разрыв в оплате труда также зафиксирован в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%), Аргентине (26,33%), Японии (26,27%), Италии (24,8%), Франции (23,7%) и Мексике (21,6%). Во всех этих странах разница превышает 20%.