21 сентября, 01:29

Осенняя прибавка: Депутат раскрыла, кому в октябре повысят зарплату

Цунаева: С 1 октября проиндексируют зарплаты военных и бюджетников

Обложка © Life.ru

С 1 октября текущего года произойдёт индексация денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур на 7,6%. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по труду Елена Цунаева в интервью ТАСС.

Повышение затронет военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, работников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. По её словам, это плановое решение.

Также индексация распространится на гражданский персонал воинских частей, работников федеральных государственных органов и сотрудников федеральных бюджетных и автономных учреждений.

Почти половина россиян увеличили зарплату втрое с начала карьеры
Ранее Минтруд анонсировал изменение расчёта больничных и декретных выплат. Кроме того, в России предложили учитывать разводы и сожительство при расчёте зарплаты.

  • Елена Цунаева
