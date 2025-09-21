Осенняя прибавка: Депутат раскрыла, кому в октябре повысят зарплату
Цунаева: С 1 октября проиндексируют зарплаты военных и бюджетников
С 1 октября текущего года произойдёт индексация денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур на 7,6%. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по труду Елена Цунаева в интервью ТАСС.
Повышение затронет военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, работников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. По её словам, это плановое решение.
Также индексация распространится на гражданский персонал воинских частей, работников федеральных государственных органов и сотрудников федеральных бюджетных и автономных учреждений.
Ранее Минтруд анонсировал изменение расчёта больничных и декретных выплат. Кроме того, в России предложили учитывать разводы и сожительство при расчёте зарплаты.