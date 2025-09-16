Минтруд анонсировал изменение расчёта больничных и декретных выплат

В Министерстве труда и Социальном фонде России ведётся работа над новым механизмом расчёта выплат по больничным листам и декретным пособиям для тех, кто официально трудоустроен у нескольких работодателей. О планах по изменению существующей системы рассказала Людмила Чикмачева, возглавляющая департамент развития социального страхования, в рамках Всероссийской недели охраны труда.

«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтобы пособие было одно. <…> Когда женщина на нескольких местах работает, везде у неё небольшая зарплата, все в пределах базы, а мы ей все равно платим пособие только с учётом заработка по одному месту работы», — подчеркнула Чикмачева.

Ключевое предложение — расчёт единого пособия с суммированием взносооблагаемых баз от всех работодателей. Это позволит избежать ситуаций, когда работники теряют значительную часть выплат из-за распределения доходов между разными работами.