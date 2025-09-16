Владимир Путин
16 сентября, 12:44

Минтруд анонсировал изменение расчёта больничных и декретных выплат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В Министерстве труда и Социальном фонде России ведётся работа над новым механизмом расчёта выплат по больничным листам и декретным пособиям для тех, кто официально трудоустроен у нескольких работодателей. О планах по изменению существующей системы рассказала Людмила Чикмачева, возглавляющая департамент развития социального страхования, в рамках Всероссийской недели охраны труда.

«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтобы пособие было одно. <…> Когда женщина на нескольких местах работает, везде у неё небольшая зарплата, все в пределах базы, а мы ей все равно платим пособие только с учётом заработка по одному месту работы», — подчеркнула Чикмачева.

Ключевое предложение — расчёт единого пособия с суммированием взносооблагаемых баз от всех работодателей. Это позволит избежать ситуаций, когда работники теряют значительную часть выплат из-за распределения доходов между разными работами.

В настоящее время инициатива находится на стадии проработки законодательных изменений и оценки финансовых последствий для бюджета Соцфонда. Чикмачева отметила, что важно обеспечить, чтобы новая система не ухудшила положение граждан по сравнению с действующими правилами. Ориентировочные рамки пособий по беременности и родам в 2025 году сохранятся: от 103,3 тысяч рублей до 794,3 тысячи рублей за 140 дней, но с учётом совокупного дохода от всех мест работы.

Соцфонд рассказал, каким беременным студенткам положены новые выплаты

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с депутатом Яной Лантратовой предложил ввести оплачиваемый отпуск для российских мужчин, чтобы они могли оказывать поддержку своим супругам во время беременности. По мнению парламентариев, такая мера усилит поддержку женщин, уменьшит стресс в этот период и укрепит семейные узы.

Алиса Хуссаин
