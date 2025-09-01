Соцфонд рассказал, каким беременным студенткам положены новые выплаты

С 1 сентября оформление пособия по беременности и родам для учащихся вузов и колледжей перешло под контроль Социального фонда России. Теперь студентки смогут получать повышенное пособие по беременности и родам. Об этом сообщили на сайте Соцфонда.

Если раньше размер пособия зависел от средней стипендии, то теперь расчёт ведётся исходя из регионального прожиточного минимума. Для примера: при стипендии около 3,5 тысячи рублей прежняя выплата составляла примерно 16 тысяч рублей. С сентября же средний размер пособия по России поднимается до 90,2 тысячи рублей — это кратный рост, который ощутимо поддержит будущих мам.

При этом получить выплату могут не только российские студентки, но и иностранные, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в России. Главное условие — очная форма обучения, при этом неважно, на бюджетной или платной основе учится девушка.

«Следует иметь в виду, что пособие в новом размере будет назначено в том случае, если заявление было подано в Социальный фонд начиная с 1 сентября», — уточнила пресс-служба Социального фонда.