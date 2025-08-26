Сюрприз для мам: Пособия для беременных студенток с сентября взлетят до 90 тысяч
Депутат Буцкая: Пособия беременным студенткам вырастут до 90 тысяч с сентября
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С сентября будущие мамы, которые продолжают учёбу, могут рассчитывать на значительное увеличение выплат по беременности и родам. Теперь размер пособия будет напрямую привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Татьяна Буцкая.
Ранее сумма выплат составляла около 23 тысяч рублей, однако с внедрением нового подхода средний размер пособия поднимется до примерно 90 202 рублей.
«Заявление на пособие нужно подать не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам. Поддержка доступна не только студенткам очных отделений вузов, но и колледжей, учреждений допобразования и научных организаций», — отметила депутат.
Ранее Life.ru сообщал, что государство будет выплачивать студенткам пособия по беременности и родам. Оформить эту выплату можно будет с помощью портала «Госуслуги». Такая мера охватывает всех, кто учится очно в вузах, колледжах и прочих учебных заведениях.