Сюрприз для мам: Пособия для беременных студенток с сентября взлетят до 90 тысяч

С сентября будущие мамы, которые продолжают учёбу, могут рассчитывать на значительное увеличение выплат по беременности и родам. Теперь размер пособия будет напрямую привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Татьяна Буцкая.

Ранее сумма выплат составляла около 23 тысяч рублей, однако с внедрением нового подхода средний размер пособия поднимется до примерно 90 202 рублей.

«Заявление на пособие нужно подать не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам. Поддержка доступна не только студенткам очных отделений вузов, но и колледжей, учреждений допобразования и научных организаций», — отметила депутат.