Студенток отчислили из престижного вуза за тряски ягодицами на фоне храма Христа Спасителя

Трёх студенток РГХПУ имени Строганова отчислили после откровенного тверка на фоне храма Христа Спасителя, который вызвал возмущение православных активистов. Данную информацию передаёт правозащитный центр «Сорок сороков», который и отправил жалобу.

Откровенный танец студенток на фоне храма Христа Спасителя. Обложка © Telegram /ПРАВОZАЩИТНЫЙ ЦЕНТР «СОРОК СОРОКОВ»

В июне православное объединение распространило видео с танцем девушек и призвало подать заявление в Следственный комитет, усмотрев в их действиях «оскорбление чувств верующих». Удалось установить, что одна из нарушительниц жительница столицы, другая из Астрахани, а третья их подмосковной Электростали. Их привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Студенток призвали к ответственности из-за танца на фоне храма Христа Спасителя. Обложка © Telegram /ПРАВОZАЩИТНЫЙ ЦЕНТР «СОРОК СОРОКОВ»

Позже в Сети появились сведенья об отчислении девушек из вуза. По некоторым данным, в июне состоялся учёный совет, где обсуждали ситуацию. При этом, говорится, что суд назначил студенткам 11 месяцев исправительных работ по статье 148 УК РФ, после чего их отчислили из учреждения. Преподаватель предупредил остальных учащихся быть осторожнее в своих действиях, чтобы не испортить жизнь из-за необдуманных поступков. Пока официального подтверждения от университета не поступало.