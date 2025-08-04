Туристку оштрафовали за видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Суд в Адлере оштрафовал туристку Карину Ощуркову на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсетях ролика, снятого во время ЧС после атаки беспилотника на нефтебазу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Как выяснилось, в видео были показаны работа ПВО и действия спасательных служб, что запрещено. Ощуркова заявила, что разместила ролик, будучи пьяной, и не думала о последствиях. Суд счёл её виновной в нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации.