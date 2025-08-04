Туристку оштрафовали за видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере
Девушку, снявшую видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере, оштрафовали на 30 тыс.
Суд в Адлере оштрафовал туристку Карину Ощуркову на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсетях ролика, снятого во время ЧС после атаки беспилотника на нефтебазу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Как выяснилось, в видео были показаны работа ПВО и действия спасательных служб, что запрещено. Ощуркова заявила, что разместила ролик, будучи пьяной, и не думала о последствиях. Суд счёл её виновной в нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации.
«Суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, что пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошёл в районе 4 часов ночи 3 августа в результате атаки беспилотников ВСУ. Две девушки решили снять клип на фоне возгорания. Туристки записали видео под песню «Малиновый рассвет», радостно улыбаясь и позируя на фоне пылающего пожара.
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