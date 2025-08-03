В Сочи задержали девушек, снявших видео на фоне пожара на нефтебазе

В Сочи полиция доставила в участок двух девушек, которые сняли «клип» на фоне загоревшейся нефтебазы в Адлере, вспыхнувшей в результате удара украинского беспилотника. О задержании нарушительниц сообщает SHOT.

Своё видео девушки записали под трек «Малиновый рассвет». В ролике они веселятся, улыбаются и позируют на фоне пожара. Ранее подобному шок-контенту в Сети возмутились сами жители Сочи, обратившие внимание на неподобающую случаю радость исполнительниц. Нарушительницам 19 и 21 год.