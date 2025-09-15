Единый день голосования
15 сентября, 02:42

В России предложили давать мужчинам отпуск по уходу за беременными жёнами

Российским мужчинам необходимо предоставлять оплачиваемый отпуска для помощи супругам во время беременности. С данной инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов совместно с депутатом Яной Лантратовой. Соответствующее обращение направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

«Предлагаем предоставить мужчинам право на получение оплачиваемого отпуска до пяти календарных дней для помощи беременным женам в любое время с 30-й недели до окончания беременности», — цитирует Миронова 360.ru.

По его мнению, реализация данной инициативы позволит обеспечить дополнительную поддержку женщинам, снизить уровень стресса в период беременности и способствовать укреплению семейных ценностей. Также парламентарий предложил расширить права беременных женщин, позволив им уходить в декретный отпуск на любом сроке.

Напомним, с сентября пособия беременным студенткам выросли до 90 тысяч. В Соцфонде уже рассказали, кому именно положены новые выплаты.

