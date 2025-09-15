В России предложили давать мужчинам отпуск по уходу за беременными жёнами

Российским мужчинам необходимо предоставлять оплачиваемый отпуска для помощи супругам во время беременности. С данной инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов совместно с депутатом Яной Лантратовой. Соответствующее обращение направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

«Предлагаем предоставить мужчинам право на получение оплачиваемого отпуска до пяти календарных дней для помощи беременным женам в любое время с 30-й недели до окончания беременности», — цитирует Миронова 360.ru.