Сначала обследование: Названы самые важные витамины для беременных

Всего 3–6 месяцев грамотного планирования беременности значительно повышают шансы на успешное вынашивание и рождение здорового ребёнка, рассказала врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева. Кроме того, для снижения рисков важно заранее пройти обследование и принимать определённые витамины.

В частности, специалист обратила особое внимание на важность приёма фолиевой кислоты, которая помогает предотвратить дефекты нервной трубки. Для накопления необходимого уровня её стоит начинать принимать за три месяца до зачатия. Кроме того, нужно контролировать уровень витамина D, дефицит которого встречается очень часто и может способствовать осложнениям.

Немаловажными факторами являются также сбалансированное питание с достаточным количеством белка — около 1,5 грамма на килограмм веса, — а также употребление Омега-3 и антиоксидантов. Врач порекомендовала умеренную физическую активность — примерно 150 минут кардионагрузок в неделю. А ещё для составления оптимального плана подготовки к беременности необходимо оценить состояние здоровья обоих партнёров.