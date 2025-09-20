Интервидение
20 сентября, 09:15

Почти половина россиян увеличили зарплату втрое с начала карьеры

Обложка © Life.ru

Около трети россиян (32%), принявших участие в опросе, результаты которого публикует «Газета.ru», начинали свою трудовую деятельность с заработка до 10 тысяч рублей. Ещё 33% получали в диапазоне от 11 до 30 тысяч, а 16% — от 31 до 50 тысяч. У 8% опрошенных первая зарплата составляла от 51 до 80 тысяч, у 3% — от 81 до 100 тысяч, около 7% зарабатывали свыше 100 тысяч.

По мнению 31% участников исследования, их первая зарплата была полностью удовлетворительной и справедливой. 27% оценили первый доход скорее положительно, чем отрицательно. При этом 26% респондентов заявили, что полученная сумма не оправдала их ожиданий, а 16% были категорически недовольны первым заработком, считая его несправедливым.

Что касается нынешних доходов, 49% опрошенных сообщили о значительном росте зарплаты — в более чем три раза по сравнению с первой. Ещё 23% отметили удвоение дохода, а 18% признались, что их заработок практически не изменился с момента начала работы. Однако 10% участников столкнулись с сокращением заработка по сравнению с началом карьеры.

Ранее Минтруд анонсировал изменение расчёта больничных и декретных выплат. Кроме того, в России предложили учитывать разводы и сожительство при расчёте зарплаты. Кстати, в РФ уже выплачена первая зарплата в цифровых рублях.

