Почти половина россиян увеличили зарплату втрое с начала карьеры

Около трети россиян (32%), принявших участие в опросе, результаты которого публикует «Газета.ru», начинали свою трудовую деятельность с заработка до 10 тысяч рублей. Ещё 33% получали в диапазоне от 11 до 30 тысяч, а 16% — от 31 до 50 тысяч. У 8% опрошенных первая зарплата составляла от 51 до 80 тысяч, у 3% — от 81 до 100 тысяч, около 7% зарабатывали свыше 100 тысяч.

По мнению 31% участников исследования, их первая зарплата была полностью удовлетворительной и справедливой. 27% оценили первый доход скорее положительно, чем отрицательно. При этом 26% респондентов заявили, что полученная сумма не оправдала их ожиданий, а 16% были категорически недовольны первым заработком, считая его несправедливым.