В России выплачена первая зарплата в цифровых рублях
Обложка © Life.ru
В России выплачена первая зарплата в цифровых рублях. «Первопроходцем» стал чиновник, рассказали в Минфине РФ.
«Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершён. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили что «цифровую зарплату» россияне будут получать только по желанию.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан страны. Массовое внедрение запланировано на 1 сентября 2026 года, однако подготовительные мероприятия начнутся уже в этом году. Life.ru подготовил подробный материал, рассказав, как в России планируют перечислять выплаты в цифре.