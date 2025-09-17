Владимир Путин
В России выплачена первая зарплата в цифровых рублях

Обложка © Life.ru

В России выплачена первая зарплата в цифровых рублях. «Первопроходцем» стал чиновник, рассказали в Минфине РФ.

«Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершён. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили что «цифровую зарплату» россияне будут получать только по желанию.

С 1 октября социальные выплаты начнут делать в цифровых рублях. Как будут выплачивать пенсии и пособия

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан страны. Массовое внедрение запланировано на 1 сентября 2026 года, однако подготовительные мероприятия начнутся уже в этом году. Life.ru подготовил подробный материал, рассказав, как в России планируют перечислять выплаты в цифре.

