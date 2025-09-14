Россиянам раскрыли 5 этапов массового внедрения цифрового рубля

Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 1 сентября 2026 года, однако подготовительные мероприятия начнутся уже в этом году, сообщила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идёт. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается», — подчеркнула она.

Первый этап подготовки стартует 1 октября 2025 года, когда отдельные расходные статьи федерального бюджета будут исполняться с использованием цифрового рубля. Перечень этих статей будет определён правительством совместно с Центральным банком.