14 сентября, 05:26

Россиянам раскрыли 5 этапов массового внедрения цифрового рубля

Доцент Главина: Массовое внедрение цифрового рубля начнётся с сентября 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 1 сентября 2026 года, однако подготовительные мероприятия начнутся уже в этом году, сообщила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идёт. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается», — подчеркнула она.

Первый этап подготовки стартует 1 октября 2025 года, когда отдельные расходные статьи федерального бюджета будут исполняться с использованием цифрового рубля. Перечень этих статей будет определён правительством совместно с Центральным банком.

С 1 января 2026 года все доходные и расходные статьи федерального бюджета получат возможность исполнения в цифровых рублях. С 1 июля 2027 года же этот механизм будет распространён и на местные бюджеты. К сентябрю следующего года крупные банки и торговые сети должны обеспечить возможность проведения операций с цифровыми рублями. Остальные банки и компании присоединятся к системе к сентябрю 2028 года.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрить цифровой рубль в жизнь бизнеса и граждан страны. Данный пилотный проект решили реализовать в рамках выплат пенсий. Life.ru подготовил подробный материал, рассказав, как в России планируют перечислять различные выплаты в цифровых рублях.

