Москвичи стали быстрее всех приумножить капитал с 50 тысяч до 2,5 млн через новую программу

5,2 млн россиян или 3,6% населения страны вступили в программу долгосрочных сбережений за полтора года её действия, говорится в исследовании редакции «Т-Ж», результаты которого публикует «Газета.ru». Из него следует, что в регионах, где ПДС наиболее востребована, число участников превышает 6,5%, но некоторые субъекты пока в ней в разобрались.

«В отдельных регионах популярность программы близка к нулевой. В первую очередь это Кавказ: Чечня, Дагестан и Ингушетия. Также мало участников в Крыму и Севастополе. Из 190 млрд рублей, которые россияне вложили в ПДС за полтора года, 56 млрд приходится на Москву, Мособласть и Санкт-Петербург», — говорят аналитики.

Согласно исследованию, средний вклад каждого москвича составляет 102 тысячи рублей, что в три раза превышает показатели по стране. Однако объём взносов не всегда связан с уровнем доходов. Так, жители Калининградской и Томской областей вкладывают в ПДС примерно по 3,5% от своей зарплаты, что сопоставимо со столицей. А жители Чукотки направляют в ПДС примерно 1% своих доходов.

Кстати, первые участники программы уже начали получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов. В 2025 году они выплатили вкладчикам в общей сложности 8,7 миллиарда рублей, что составляет около 4,6% от всех взносов. А в регионах с минимальной популярностью программы выплаты оказались самыми крупными — более четверти от суммы взносов.