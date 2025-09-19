Москвичи стали быстрее всех приумножить капитал с 50 тысяч до 2,5 млн через новую программу
В Москве в программу долгосрочных сбережений вносят втрое больше, чем в регионах
5,2 млн россиян или 3,6% населения страны вступили в программу долгосрочных сбережений за полтора года её действия, говорится в исследовании редакции «Т-Ж», результаты которого публикует «Газета.ru». Из него следует, что в регионах, где ПДС наиболее востребована, число участников превышает 6,5%, но некоторые субъекты пока в ней в разобрались.
«В отдельных регионах популярность программы близка к нулевой. В первую очередь это Кавказ: Чечня, Дагестан и Ингушетия. Также мало участников в Крыму и Севастополе. Из 190 млрд рублей, которые россияне вложили в ПДС за полтора года, 56 млрд приходится на Москву, Мособласть и Санкт-Петербург», — говорят аналитики.
Согласно исследованию, средний вклад каждого москвича составляет 102 тысячи рублей, что в три раза превышает показатели по стране. Однако объём взносов не всегда связан с уровнем доходов. Так, жители Калининградской и Томской областей вкладывают в ПДС примерно по 3,5% от своей зарплаты, что сопоставимо со столицей. А жители Чукотки направляют в ПДС примерно 1% своих доходов.
Кстати, первые участники программы уже начали получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов. В 2025 году они выплатили вкладчикам в общей сложности 8,7 миллиарда рублей, что составляет около 4,6% от всех взносов. А в регионах с минимальной популярностью программы выплаты оказались самыми крупными — более четверти от суммы взносов.
Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков заявил, что участники программы долгосрочных сбережений за 15 лет могут накопить 2,5 млн рублей. Для этого нужно ежемесячно вносить в ПДС 3 тысячи рублей. Даже при скромных доходах такая сумма накоплений становится достижимой благодаря государственной софинансирующей надбавке.