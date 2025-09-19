Экономист бьёт тревогу: 35-дневный отпуск ударит по зарплатам россиян

Россиянам могут снизить зарплаты в случае продления отпуска до 35 дней, полагает экономист, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев. Он напомнил, что так долго длятся разве что океанские туры, но усомнился, что работники массово поедут отдыхать за границу, чтобы снять стресс.

«Или просто депутаты хотят им больше времени для дачного участка обеспечить? И не надо думать, что увеличенный отпуск улучшит благосостояние работников. Частные работодатели просто уменьшат пропорционально фонд зарплаты на другие месяцы», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».