До 35 дней вместо 28: В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск для всех россиян

В Госдуме рассматривается предложение об увеличении минимального оплачиваемого отпуска для россиян. Депутат Николай Новичков (фракция «Справедливая Россия — За правду») намерен разработать законопроект, предусматривающий увеличение отпуска с 28 до 35 дней. По его мнению, существующая продолжительность отпуска не соответствует современным реалиям, характеризующимся повышенным уровнем стресса и изменившимися условиями труда.

«Стрессоёмкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась. Мы понимаем, что 28-дневный отпуск рассчитывался в несколько другое историческое время, когда работа была немного иной. Сейчас стрессоемкость совсем другая», — заявил парламентарий в беседе с «Абзацем».

Новичков отметил, что данная инициатива нуждается в основательной подготовке. Разработка законопроекта будет осуществляться совместно с Министерством труда, а также с участием научно-исследовательских организаций, ответственных за установление режимов труда.