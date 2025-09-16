Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 10:34

До 35 дней вместо 28: В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск для всех россиян

Депутат Новичков: Следует увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Госдуме рассматривается предложение об увеличении минимального оплачиваемого отпуска для россиян. Депутат Николай Новичков (фракция «Справедливая Россия — За правду») намерен разработать законопроект, предусматривающий увеличение отпуска с 28 до 35 дней. По его мнению, существующая продолжительность отпуска не соответствует современным реалиям, характеризующимся повышенным уровнем стресса и изменившимися условиями труда.

«Стрессоёмкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась. Мы понимаем, что 28-дневный отпуск рассчитывался в несколько другое историческое время, когда работа была немного иной. Сейчас стрессоемкость совсем другая», — заявил парламентарий в беседе с «Абзацем».

Новичков отметил, что данная инициатива нуждается в основательной подготовке. Разработка законопроекта будет осуществляться совместно с Министерством труда, а также с участием научно-исследовательских организаций, ответственных за установление режимов труда.

В России предложили давать мужчинам отпуск по уходу за беременными жёнами
В России предложили давать мужчинам отпуск по уходу за беременными жёнами

Ранее сообщалось, что при увольнении некоторым сотрудникам положена компенсация. Чтобы её получить им следует прямо указать на необходимость выплаты выходного пособия в своём заявлении. При этом россиянам советуют настаивать на получении всех распоряжений в письменной форме и не доверять устным обещаниям.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar