Россиянам напомнили об обязательных выплатах при увольнении

При увольнении сотруднику следует прямо указать на необходимость выплаты выходного пособия в своём заявлении. Такую рекомендацию дала управляющий партнёр консалтинговой группы «РосКо», кандидат экономических наук Алёна Яковлева kp.ru.

Эксперт отметила, что данные компенсации предоставляются не во всех случаях. Во избежание споров с нанимателем необходимо настаивать на получении всех распоряжений в письменной форме и не доверять устным обещаниям.

«Напоминайте о пособии в заявлении на увольнение либо же отдельным письмом в отдел кадров», — советует экономист.

Яковлева также добавила, что крайне важно контролировать процесс расчёта полагающейся суммы. Для этого нужно затребовать у работодателя расчётный листок и самостоятельно перепроверить размер выплаты, исходя из своего среднего дневного заработка.