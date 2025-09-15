Владимир Путин
15 сентября, 10:58

Россиянам напомнили об обязательных выплатах при увольнении

Экономист Яковлева: В заявлении на увольнение нужно напомнить о пособии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

При увольнении сотруднику следует прямо указать на необходимость выплаты выходного пособия в своём заявлении. Такую рекомендацию дала управляющий партнёр консалтинговой группы «РосКо», кандидат экономических наук Алёна Яковлева kp.ru.

Эксперт отметила, что данные компенсации предоставляются не во всех случаях. Во избежание споров с нанимателем необходимо настаивать на получении всех распоряжений в письменной форме и не доверять устным обещаниям.

«Напоминайте о пособии в заявлении на увольнение либо же отдельным письмом в отдел кадров», — советует экономист.

Яковлева также добавила, что крайне важно контролировать процесс расчёта полагающейся суммы. Для этого нужно затребовать у работодателя расчётный листок и самостоятельно перепроверить размер выплаты, исходя из своего среднего дневного заработка.

Ранее Life.ru рассказал, почему осенью стремительно растёт число увольнений. После летнего отдыха сотрудники часто возвращаются на работу с новыми силами и желанием перемен. Осень становится временем для перезагрузки — в этот период обостряется стремление к профессиональному росту. Многие начинают искать новую работу, планировать обучение или задумываются о смене карьерного направления.

