Три четверти начальников привлекают к работе сотрудников с соплями и температурой

В России начальники переписывают правила больничных: три четверти готовы звать сотрудников на удалёнку даже с температурой. Таковы итоги исследования «Ренессанс Страхование» и «Зарплата.ру», где 1940 боссов раскрыли свои подходы. Его результаты приводит РБК.

Половина (45%) руководителей включают режим «удалёнки во время кашля» только в крайнем случае, когда заменить заболевшего некем. 29% боссов идут навстречу, если сотрудник сам рвётся в бой, несмотря на сопли. Лишь 3% — настоящие «цифровые надсмотрщики», требующие быть на связи даже с градусником под мышкой. А 22% — гуманисты, дающие полный покой без вопросов.

Но не всё так просто. Если сотрудник вдруг «заболел» в офисе, 42% начальников заподозрят симуляцию, особенно у тех, кто часто отпрашивается. 20% отпустят домой при явных признаках хвори, а 15% сначала проверят, нет ли горящих дедлайнов. Без лишних разговоров отправляют на диван 24% руководителей.

Злоупотребление больничными — больная тема: 46% боссов ловили подчинённых на липовых недугах за последний год. Для 20% это редкость, а 24% сталкивались с хитрецами не раз. Но лояльность не сдают: 37% начальников мирятся с частыми больничными, 31% начинают косо смотреть, 20% устраивают воспитательные беседы, а 9% уже точат перо на приказ об увольнении.

Интересно, что в 79% компаний популярны «серые» больничные — короткие отгулы без справок. Правда, половина таких организаций делает это лишь в исключительных случаях. А 21% боссов стоят на страже бюрократии, требуя официальный лист нетрудоспособности.