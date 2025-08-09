Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 14:31

Россиянам рассказали, что можно просить у работодателя за пропущенный обед

Юрист Капштык: Начальник обязан платить за переработку в двойном размере

Сотрудник устал от переработок. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Работа в выходные и праздничные дни, а также дольше положенного срока, то есть осуществление трудовых функций сверх установленного графика, должна компенсироваться из расчёта двойного размера оплаты труда за час. Аналогичное правило действует и на случаи, когда работа суточная, но сотрудник выходит не в свою смену. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, чтобы сотрудник вышел на переработку, необходимо издание приказа организации и письменное согласие самого работника. Иначе трудовые права считаются нарушенными, поэтому гражданин может обращаться либо в трудовую инспекцию, либо в суд.

«Но кроме этого предусмотрена ещё форма поощрения за переработку по часам. Предоставляются дополнительные дни отдыха в виде отгулов. Поэтому вопрос о том, какой вид поощрения будет предпочтительней для работника, остаётся на его выбор», — отметил эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее зумеры назвали условия для комфортной работы в 2025 году, среди которых — удалёнка и массажное кресло. Кстати, в России задумались об удалёнке для женщин в «особые дни». В Госдуме уже объяснили, можно ли уйти на больничный из-за месячных.

