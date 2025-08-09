Россиянам рассказали, что можно просить у работодателя за пропущенный обед

Работа в выходные и праздничные дни, а также дольше положенного срока, то есть осуществление трудовых функций сверх установленного графика, должна компенсироваться из расчёта двойного размера оплаты труда за час. Аналогичное правило действует и на случаи, когда работа суточная, но сотрудник выходит не в свою смену. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, чтобы сотрудник вышел на переработку, необходимо издание приказа организации и письменное согласие самого работника. Иначе трудовые права считаются нарушенными, поэтому гражданин может обращаться либо в трудовую инспекцию, либо в суд.