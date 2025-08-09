Россиянам рассказали, что можно просить у работодателя за пропущенный обед
Юрист Капштык: Начальник обязан платить за переработку в двойном размере
Сотрудник устал от переработок. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Работа в выходные и праздничные дни, а также дольше положенного срока, то есть осуществление трудовых функций сверх установленного графика, должна компенсироваться из расчёта двойного размера оплаты труда за час. Аналогичное правило действует и на случаи, когда работа суточная, но сотрудник выходит не в свою смену. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык.
По его словам, чтобы сотрудник вышел на переработку, необходимо издание приказа организации и письменное согласие самого работника. Иначе трудовые права считаются нарушенными, поэтому гражданин может обращаться либо в трудовую инспекцию, либо в суд.
«Но кроме этого предусмотрена ещё форма поощрения за переработку по часам. Предоставляются дополнительные дни отдыха в виде отгулов. Поэтому вопрос о том, какой вид поощрения будет предпочтительней для работника, остаётся на его выбор», — отметил эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
