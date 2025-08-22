В Германии учительница провела 16 лет на больничном и получала зарплату

В Германии учительница из Рурской области 16 лет находилась на больничном, продолжая получать заработную плату, несмотря на отсутствие на рабочем месте с 2009 года. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия принял решение направить педагога на диспансеризацию для оценки её трудоспособности. Женщина обжаловала это решение в административном суде Дюссельдорфа, заявив, что считает необоснованным направление на обследование спустя 16 лет.

Суд признал, что длительное бездействие компетентных служб действительно непонятно, однако подчеркнул, что это не отменяет необходимости прохождения обследования, которое должно выявить, сможет ли учительница вернуться к педагогической деятельности или же ей предложат выйти на пенсию.