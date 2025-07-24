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24 июля, 13:16

Минздрав ограничил число больничных для россиян

Минздрав обновил правила выдачи больничных листов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wasilisa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wasilisa

Министерство здравоохранения представило обновлённый регламент оформления листков нетрудоспособности. Основное изменение затрагивает граждан России, которые часто пользуются услугами по оформлению больничных. Если в течение полугода работник обращался за больничным четыре и более раз, специалист обязан обратиться в медико-социальную комиссию.

Врач, осуществляющий лечение, должен будет направить пациента в комиссию, если тот оформлял больничный четыре раза за полгода. Новый регламент призван помочь выявить причины продолжительной нетрудоспособности и повысить качество медицинской помощи. Исключения составляют ситуации, связанные с уходом за заболевшим ребёнком, медицинской реабилитацией и лечением социально значимых болезней, таких как ВИЧ и диабет.

Минздрав подчёркивает, что частое оформление больничных может свидетельствовать о необходимости более глубокого анализа состояния здоровья пациента. Основной задачей комиссии является выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка индивидуального плана лечения.

Согласно данным Социального фонда, нововведения коснутся всего лишь 1% всех оформленных больничных. Это позволит своевременно обнаруживать работников с симптомами заболеваний и «возвращать к трудовой деятельности» людей из группы риска.

Листок нетрудоспособности обеспечивает работнику компенсацию из Фонда пенсионного и социального страхования, размер которой определяется стажем и уровнем заработка. В 2025 году сумма выплаты за один день больничного составит до 5 673 рублей.

С 2022 года больничные листы оформляются в электронном формате. Врач может выдать больничный на срок до 15 дней без обращения в комиссию, однако для продления этого срока потребуется консультация специалистов.

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Кстати, в 2026 году наименьший размер среднедневного заработка, используемого для исчисления пособий по болезни и беременности, составит 890,73 рубля. В феврале, с его 28 днями, эта сумма будет равна 967,61 рубля. В месяцах, содержащих 30 дней (апрель, июнь, сентябрь и ноябрь), минимальный дневной размер пособия составит 903,1 рубля.

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Оксана Попова
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