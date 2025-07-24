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24 июля, 10:13

Россиянам раскрыли, сколько будут платить на больничном и в декрете в 2026 году

Экономист Балынин: День больничного в январе 2026 года оценят в 873,97 рубля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

В 2026 году наименьший размер среднедневного заработка, используемого для исчисления пособий по болезни и беременности, составит 890,73 рубля. Об этом сообщил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В случае, если МРОТ будет увеличен до 27093 рублей, минимальный размер среднедневного заработка для расчёта пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в 2026 году составит 890,73 рубля», — подчеркнул специалист в интервью «Газете.ru».

Балынин уточнил, что минимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности в месяцах с 31 числа (январь, март, май, июль, август, октябрь и декабрь) достигнет 873,97 рубля. В феврале, с его 28 днями, эта сумма будет равна 967,61 рубля. В месяцах, содержащих 30 дней (апрель, июнь, сентябрь и ноябрь), минимальный дневной размер пособия составит 903,1 рубля.

Также эксперт сообщил о минимальных размерах пособий по беременности и родам:

  • При обычной одноплодной беременности: 124702,2 рубля;
  • При одноплодной беременности с осложнениями: 138953,88 рубля;
  • При многоплодной беременности: 172801,62 рубля.
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А ранее Life.ru писал, что пособие для беременных студенток в России возрастёт до 100% прожиточного минимума. Соответствующий закон утверждён президентом РФ Владимиром Путиным. Беременные студентки начнут получать повышенное пособие с 1 сентября.

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Дарья Нарыкова
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